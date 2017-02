Tatu bančne kartice in PIN-kode izsledili

BRITOF – Pred desetimi dnevi je takrat še neznani storilec v Britofu pri Kranju oškodovanca po vstopu v stanovanjsko hišo prosil za vodo in ga prepričeval, naj mu posodi denar za medicinsko opornico. Z dejanjem je odvrnil njegovo pozornost od stvari v hiši in čas izkoristil za pregled odloženih oblačil, kjer je našel denarnico z dokumenti, bančno kartico in PIN-kodo, ki ju je uporabil za dvig denarja na bankomatu.

Z drzno tatvino je pridobil okoli 350 evrov premoženjske koristi v denarju.

Kranjski kriminalisti so moškega z zbiranjem obvestil izsledili in ga bodo kazensko ovadili.

Tiskovni predstavnik kranjskih policistov Bojan Kos sporoča: »Žrtve takih dejanj so predvsem starejše osebe, izvršujejo pa se s preusmerjanjem pozornosti in potem večinoma s tatvino denarja ter zlatnine. Storilec je lahko en sam, lahko jih je tudi več, običajno pa sprašujejo za nasvet, vodo, po predmetih, ponujajo storitve ali prodajajo izdelke, s čimer žrtve zamotijo in preusmerijo njihovo pozornost. Osebe je treba imeti ves čas pod nadzorom in jih ne spuščati v notranjost. Vrata objektov naj bodo ves čas zaklenjena, okna pa zaprta, kar sta tudi okoliščini, ki ju tatovi pogosto izkoriščajo.«