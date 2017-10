Tatovi so si postregli s salamami in kradli zlato

TREBNJE – V petek je v okolici Trebnjega nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlat nakit. Škode je za okoli 4000 evrov, so sporočili iz PU Novo mesto.



Na Plešivici je med 1. in 7. oktobrom neznanec vlomil v objekt društva in odtujil več steklenic in pločevink z alkoholno pijačo. Škode je za okoli 2500 evrov.



V Gabrju je 7. ali 8. oktobra nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil suhomesne izdelke. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 400 evrov.