Tatovi so bili zelo aktivni, odnesli so vse to

MURSKA SOBOTA – S področja kriminalitete so v ponedeljek v Pincah obravnavali tatvino goriva na bencinskem servisu, v Rakičanu tatvino mobilnega telefona in denarnice, v Grabonošu tatvino goriva iz tovornega vozila in v Murski Soboti tatvino ženskega kolesa, poročajo pomurski policisti.