Tatovi so bili žejni

KOPER – V ponedeljek ponoči je neznanec vlomil v mlekomat v Kopru in iz njega ukradel predal z denarjem, so sporočili iz PU Koper.

V Bertokih, Šalari in na Serminu pa so neznanci vlomili v avtomate z napitki, od koder so ukradli denar in nekaj pijače.