Tatovi po kartice

MURSKA SOBOTA – V ponedeljek so policisti v Pomurju obravnavali dve prometni nesreči z materialno škodo, šest kaznivih dejanj, pet kršitev javnega reda in miru, dve poškodbi vozil na parkirnih prostorih in povoženje divjadi.

S področja kriminalitete so na območju Gornje Radgone obravnavali tatvino bančne kartice, na Kobilju pa tatvino denarja.