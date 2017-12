Tatovi niso imeli praznikov

NOVO MESTO – V petek zjutraj so policisti in kriminalistični tehnik opravili ogled vloma v stanovanjsko hišo na Malkovcu. Po prvih ugotovitvah naj bi neznanci prejšnje popoldne oziroma večer, nekje med 16. in 21. uro, vlomili v hišo in povzročili za okoli tisoč evrov škode, a so stanovalci vlom opazili šele zjutraj.

V petek zvečer so neznanci vlomili v stanovanjsko hišo v Šentjerneju. Okoli 20.30 so domači zaslišali ropot in na delu zalotili storilce, ki so po lestvi splezali na balkon in od tam vlomili v hišo. Ko so bili opaženi, so pobegnili, preden jim je uspelo kaj odnesti.

V soboto popoldne so neznanci izkoristili kratkotrajno odsotnost lastnikov in vlomili v vikend na Vinjem Vrhu. Odnesli se nekaj denarja in vrednejših predmetov ter skupaj povzročili za nekaj tisoč evrov škode.