Tatovi nad dopustnike: Nekaterim ostanejo le kopalke

»Vzel mi je košček obale, na katerem sem se počutila varno. Od takrat ne hodim na tisto skalo, kamor sem tako rada zahajala 19 let. Me je strah in tudi telefona ne jemljem na plažo, čeprav je pomembno, da ga imam zaradi posla vedno pri roki. Bojim se, da se bo ponovilo. Tudi ko grem na kopanje kam drugam, se zdaj počutim nelagodno. Kaj mi je storil? Prste bi mu odrezala!« je jezna 39-letna Pirančanka Bojana.



Tatovi so venomer na preži



S prijateljico sta se sredi tedna popoldne odpravili na osvežitev v morje, na tiste skale valobrana na piranski Punti, kjer človek v poletni gneči najde malo več miru. Med kamnite bloke na morski strani, ki je obrnjena stran od pogledov sprehajalcev po Punti, je odložila kopalno torbo z manjšo torbico, v kateri ima vedno mobilni telefon, sončna očala, ključe in nekaj denarja. Torbo je prekrila z obleko in na koncu še z brisačo. Prijateljica je storila enako, nato pa sta se za slabe pol ure podali na plavanje vzdolž obale. Dokler je segel pogled, je še nekajkrat pogledala proti svoji skali, od katere sta se par metrov stran levo in desno ob branju knjig sončili dve kopalki. Nič neobičajnega ni opazila, a ko sta se vrnili, je sledil šok.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«