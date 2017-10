Tatovi na delu: kradli zlatnino in denar

ZGORNJA BELA – Zadnje dni so policisti na Gorenjskem obravnavali več vlomov.



V petek zvečer so prejeli prijavo vloma v stanovanjsko hišo v Zgornji Beli.

V noči s petka na soboto je bilo vlomljeno v stanovanjsko hišo na Loki pri Tržiču, v nedeljo ponoči pa v hišo v Zalogu pri Cerkljah.



Konec vikenda so neznanci vlomili še v hišo v Naklem, v noči na ponedeljek pa v objekt na Ledarski ulici na Jesenicah.



Pri vlomih so storilci iskali zlatnino in denar, ki sta največkrat odtujeni stvari, ter si nekaj obojega tudi prilastili, poroča PU Kranj.