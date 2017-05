Tatovi na delu

LJUBLJANA – V torek nekaj pred 20. uro so policiste obvestili o drzni tatvini na Viču. Oškodovancu je neznanec iz denarnice odtujil gotovino, nato pa s kraja pobegnil, so sporočili iz PU Ljubljana.

V torek okoli 20. ure so bili obveščeni tudi o drzni tatvini na območju Bežigrada. Ugotovljeno je bilo, da so starejši oškodovanki v času med soboto in nedeljo neznani storilci iz odklenjenega stanovanja odtujili nekaj gotovine in nakit.