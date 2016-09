Tatovi med vikendom niso počivali

NOVO MESTO, ŠMARJEŠKE TOPLICE, KOSTANJEVICA NA KRKI – V petek dopoldne so policiste klicali na Košenice v Novem mestu. Tam so neznanci v noči s četrtka na petek vlomili v stanovanjsko hišo in odnesli udarno kladivo znamke Makita in rezilko znamke Dolmar. Podjetniku, ki je tem urejal okolico, so tako povzročili za okoli 3.000 evrov škode.



V soboto popoldne so jih o vlomu obvestili iz Šmarjeških Toplic. Ugotovili so, da je bilo vlomljeno v vikend, od koder so neznanci odnesli motorno kosilnico znamke Ramda, motorno koso ter več kosov ročnega orodja. Lastnik ocenjuje, da je škode za okoli 700 evrov.

V Kostanjevici na Krki so v soboto zjutraj ugotovili, da so neznanci vlomili v delovni stroj podjetja iz Novega mesta in odnesli škatlo z orodjem ter iztočili nekaj goriva. Naredili so za približno tristo evrov škode.

Podobno škodo so povzročili na delovnih strojih drugega podjetja, tudi v Kostanjevici, kjer pa so le poškodovali pokrove za gorivo.

V Novem mestu pa so iz tovornega vozila ukradli okoli 90 litrov dizelskega goriva.

Prijavo o tatvini goriva so policisti prejeli tudi v nedeljo zjutraj. Iz rezervoarja delovnega stroja v Radni vasi je nekdo iztočil nekaj več kot 100 litrov dizelskega goriva in tako oškodovanemu podjetju povzročil za okoli 140 evrov škode.