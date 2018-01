Tatica se je odžejala in zbežala

LJUBLJANA – Policiste so v četrtek okoli 14. ure obvestili o tatvini na Prulah.

Neznana ženska je pozvonila pri oškodovancu in ga prosila za kozarec vode. Ko je zaprl vrata in se odpravil v kuhinjo, je neznanka brez dovoljenja vstopila v hišo in iz predsobe odtujila denarnico. Oškodovanca je zamotila še s prošnjo, ali lahko vodi doda nekaj sladkorja.

Opis storilke

Ženska, stara med 50 in 60 leti, močnejše postave, visoka 160–170 centimetrov. Ima črne neurejene lase, segajoče do ramen. Oblečena je bila v dolg črn plašč.