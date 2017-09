Tatica na Obali

ŠMARJE – V Šmarjah je popoldne neznana ženska izkoristila nepazljivost lastnice in ji iz stanovanjske hiše ukradla torbico z denarnico, v kateri je imela dokumente in 220 evrov gotovine.

Vlomili so tudi v hišo v Kočah pri Postojni in lastnikom odnesli nakit iz rumenega in belega zlata ter 40 evrov. Škode je za 1500 evrov.