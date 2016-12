Tatiča je zanimalo, kako gori kozolec

ŠENTJERNEJ, LITIJA – Pred dnevi so delavci Ekološke družbe Šentjernej (EDŠ) ostali na delu nekoliko dlje kot po navadi. Zadržali so se v poslovnih prostorih v Šmalčji vasi na območju čistilne naprave, ko jih je okoli šestih zvečer zmotil nepričakovan obisk mladeniča s kantami v rokah. Sledila je filmska aretacija, policisti so bili namreč pri tatiču bliskovito hitro, zalotili so ga, ko je iz traktorja v kanto točil gorivo. Po naših informacijah gre za Matica Zgonca iz okolice Litije.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«