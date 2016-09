Tatica (41) s sprejem nad prodajalko

MARIBOR – V ponedeljek. malo po 16. uri je 41-letna Mariborčanka v eni od prodajaln na Partizanski cesti v Mariboru želela odtujiti za nekaj več kot 30 evrov oblačil, so sporočili s PU Maribor. Tatvino je želela storiti tako, da je oblačila oblekla. To je opazila prodajalka, ki je tatico, ko je želela zapustiti prodajalno, ustavila. Tatica se je temu uprla, zato jo je prodajalka skušala zadržati, vendar jo je tatica poškropila s solzilnim sprejem. Kljub temu jo je prodajalka, ki ji je na pomoč priskočila še naključna stranka, uspela obvladati.



Ker se je osumljenka tudi po prihodu policistov v prodajalno še naprej nedostojno vedla do prisotnih in s kršitvijo ni prenehala, so jo policisti pridržali. Ob tem so uporabili tudi prisilna sredstva. Zaradi slednjega so ji policisti izdali plačilni nalog, zaradi suma storitve roparske tatvine pa jo bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, so še zapisali v sporočilu.