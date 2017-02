Tat v vinogradu

MURSKA SOBOTA – Včeraj so policisti v Pomurju obravnavali dve prometni nesreči z materialno škodo, pet kaznivih dejanj, tri kršitve javnega reda in miru, požar in povoženje divjadi.

S področja kriminalitete so na območju Murske Sobote obravnavali tatvino goriva iz tovornega vozila na avtocestnem postajališču in dve tatvini goriva iz osebnih avtomobilov. Na območju Lendave je bila obravnavana tatvina pocinkane vinogradniške žice.