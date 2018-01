Tat si je zaželel mesa

ŽENJE – V kraju Ženje na območju Krškega je v petek nekdo vstopil v odklenjen gospodarski objekt in iz zamrzovalne skrinje odtujil okoli 60 kilogramov mesa.



V kraju Brezina na območju Brežic pa je med soboto in nedeljo neznana oseba skozi vrata vlomila v stanovanjsko hišo in odtujila zlat nakit, so sporočili iz PU Novo mesto.