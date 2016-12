Tat se je nasmolil: odklenil je vozilo, ki je peljalo le malo

ŠKOFIJE – Ob 7.31 je občan policijo obvestil, da je nekdo z dvorišča na Škofijah ukradel osebni avto ford fiesta 1.3 CLX, rdeče barve, letnik 1992. Avtomobil je bil zaklenjen, vendar brez hladilne tekočine in olja.

Ob 7.45 pa so jim z Darsa sporočili, da so zavarovali zapuščeno vozilo na hitri cesti na Bivju. Šlo je prav za vozilo, ukradeno na Škofijah, so v petek sporočili iz PU Koper.