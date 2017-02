Tat izpraznil pritlično stanovanje

LJUBLJANA – V četrtek podnevi se je zgodil vlom v stanovanje na območju Most.

Neznanec je vlomil skozi terasna vrata in vstopil v notranjost pritličnega stanovanja. Pregledal je bivalne prostore in odtujil denar, prenosni računalnik Lenovo, nakit in videokamero Sony.

Škode je za nekaj tisoč evrov.