Tat ima motorki

MURSKA SOBOTA – Pomurski policisti imajo polne roke dela s tatovi in z vlomilci. V Križevcih pri Ljutomeru je neznanec v ponedeljek iz garaže odtujil dve motorni žagi, v Ključarovcih kosilnico na nitko, v Lendavi so obravnavali tatvino v trgovini in v Tešanovcih vlom v stanovanjsko hišo.

Javni red in mir je bil v ponedeljek kršen štirikrat v zasebnih prostorih in enkrat na javnem kraju. Kršitelji so se po posredovanju policistov pomirili.