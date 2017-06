Tat deloval po Metliki

NOVO MESTO – Metliški policisti so v zadnjih mesecih obravnavali več vlomov v stanovanjske hiše v Metliki. Ukradena sta bila predvsem denar in nakit. Policisti so teh kaznivih dejanj osumili 45-letnika iz Črnomlja.

Z odredbo sodišča so opravili hišno preiskavo in osumljencu odvzeli prostost. S kazensko ovadbo so ga pripeljali do preiskovalnega sodnika, ta pa mu je odredil pripor.