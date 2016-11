Tarča je bila hiša v Bistrici, škode za osem tisočakov

SLOVENSKA BISTRICA – Neznani storilec je v sredo med 15.30 in 19.30 vlomil terasna vrata in vstopil v stanovanjsko hišo v Slovenski Bistrici. V njej je našel in si protipravno prilastil več kosov zlatega nakita, so sporočili iz PU Maribor.

Materialna škoda znaša okoli 8000 evrov. Policisti storilca še iščejo.