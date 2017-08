Takšnega ne bi smel imeti

IZOLA – Izolski policisti so v četrtek ustavili 17-letnika z gilero runnerjem brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ugotovljeno je bilo, da vozilo presega dovoljeno hitrost (109 km/h), zato so ga zasegli, voznik pa bo prejel obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.