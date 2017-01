Taksistka z avtom skoraj podrla hišo

KAMNIK, ČRNOMELJ – »Že pred dvema letoma se je nekdo zaletel v isto hišo,« nam je le streljaj od stanovanjske hiše na številki Srednja vas pri Kamniku 21 povedala domačinka. Stoji na ovinku tik ob glavni cesti, ki Kamnik skozi Tuhinjsko dolino povezuje s štajersko avtocesto. In prav ta hiša je v nedeljo zvečer spet stala na poti premalo pazljivemu in prehitremu vozniku, voznici, če smo natančni. Trčenja naša sogovornica ni videla, je pa povedala, da je odsek precej nevaren. »Misliš, da je ravna cesta, a se nato izkaže, da je ovinek,« pove. In se še popravi: »To je prehud ovinek.«



Ura je bila nekaj po pol deveti uri zvečer, ko se je 38-letna voznica osebnega avtomobila peljala po regionalni cesti iz smeri Ločice proti Kamniku. Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so nam pojasnili, da je v Srednji vasi v desnem ovinku domnevno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljala na nasprotni vozni pas ter zunaj vozišča trčila v odbojno ograjo in nato naprej v stanovanjsko hišo. S fotografij, ki smo jih včeraj posneli na kraju nesreče, se lahko dobro vidi, kako močno je bila pri tem poškodovana hiša. Ostala je brez celega vogala, uničeno je tudi okno, ki gleda na cesto. Še dobro, da sploh še stoji pokonci. »Voznica je po podatkih policije utrpela lahke telesne poškodbe in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v ljubljanski klinični center. Prav tako je utrpel lahke telesne poškodbe 37-letni potnik, ki je tudi bil odpeljan z reševalnim vozilom,« so nam pojasnili na PU Ljubljana in dodali, da je v nesreči nastalo za nekaj tisoč evrov škode. Hiša pa je bila na srečo prazna, tako je že več let. »Policisti še naprej zbirajo obvestila in bodo ustrezno ukrepali zoper voznico,« so še zapisali na PU Ljubljana. Izvedeli smo, da je avto last ljubljanske taksi službe. Po nekaterih neuradnih informacijah tistega večera ni bil na vožnji kot taksi, temveč naj bi šlo za zasebni prevoz. Na strehi vozila ob nesreči ni bila nameščena tablica z napisom Taxi.



Med begom v vrata



O podobni nesreči, kot se je zgodila pri Kamniku, so včeraj poročali s PU Novo mesto. Zapisali so, da so v petek okoli enih popoldne policisti ustavljali voznika osebnega vozila seat cordoba, ki pa se za njihova opozorila ni zmenil. Dvaindvajsetletni kršitelj je s pospešeno hitrostjo vozil naprej, med vožnjo pa sta se s sopotnikom celo presedla. Sopotnik je tako nadaljeval nevarno vožnjo, zaradi neprilagojene hitrosti pa je izgubil oblast nad vozilom in trčil v dvoriščna vrata stanovanjske hiše. V avtomobilu so bili poleg voznika in sopotnika še trije potniki. Policisti so nato ugotovili, da 22-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in zoper njega zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu bodo policisti ovadili 25-letnega voznika, ki je povzročil prometno nesrečo.