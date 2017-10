Taksista sta premlatila specialca

LJUBLJANA – Taksist Ales Feriz je s Celovške ceste zavijal v Rusko ulico, po kolesarski stezi pa se je v napačno smer pripeljal menda kar pošteno nakresan kolesar in trčil v taksi. Feriz naj bi stopil do njega in mu naročil, naj počaka, potem pa poklical lastnika vozila Hasana Saloskega, naj si pride ogledat škodo na avtu. Na zaslišanju je Feriz povedal, da je v tistem zaslišal, kako nekdo zavpije: »Kaj se ti greš?!« in zagledal je moškega, ki je bil po njegovi oceni zelo pijan in agresiven, kar slina naj bi mu tekla iz ust. Kmalu se je začela odvijati prava drama, taksistu so namreč na pomoč prihiteli drugi taksisti, odzvali so se tudi policisti, celo s Kongresnega trga, kjer so tedaj Ljubljančani in Jeseničani igrali hokej pod milim nebom, naj bi na Celovško cesto prihitelo nekaj pripadnikov posebne policijske enote ali celo specialne enote policije.

