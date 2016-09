Taksist oropan na Viču

LJUBLJANA – V nedeljo dopoldne so oropali taksista na Viču. Pred gostinskim lokalom na Dunajski cesti je na podlagi klica pobral dve stranki. Ko so se pripeljali do želenega naslova na ulici Ob dolenjski železnici, so vsi trije izstopili iz vozila. Takrat je eden od taksista zahteval denar, ker pa mu ga ni hotel dati, je sam iz vratnega predelka vozila vzel denarnico in samsung galaxy. Iz denarnice je vzel tudi denar. Drugi zločinec je med tem taksista držal, prvi pa ga je nato še udaril tudi v obraz. Po ropu sta oba zbežala.

Na podlagi opisa in zbranih obvestil so policisti roparja izsledili in jima odvzeli prostost. Oba bosta po končanem postopku privedena na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Taksist je utrpel lažje poškodbe.