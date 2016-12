Taksi 18-letnega Žigo zbil do smrti

LJUBLJANA, HLEVIŠE – Za minulo soboto bi lahko rekli, da je bila ena izmed najbolj tragičnih v iztekajočem se letu. Tragedije po državi so se vrstile druga za drugo. Med drugim so slovenske gore med vzponom na Srednjo Ponco zahtevale smrt 18-letnega Tineta Osolnika, zgodaj zjutraj istega dne pa se je v središču prestolnice zgodila huda prometna nesreča, zaradi katere je čez dva dni umrl prav tako 18-letni Žiga Rekar.



Ura je bila okoli pol treh zjutraj, vse skupaj pa se je, kot so zapisali na PU Ljubljana, zgodilo na Slovenski cesti v Ljubljani. Iz smeri Cankarjeve ceste proti Šubičevi ulici je takrat pripeljal 38-letni voznik taksija znamke Mercedes-Benz. Ko je pripeljal pred križišče s Šubičevo ulico, je zaznamovan prehod za pešce ravno prečkal Žiga Rekar. »Kljub sunkovitemu zaviranju je taksist trčil v pešca, ki ga je odbilo na pokrov motorja, nato pa je padel na vozišče, kjer je obležal,« so dogajanje strnili na ljubljanski policijski upravi in zaključili, da so dijaka srednje zdravstvene šole z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer pa je v ponedeljek na žalost zaradi prehudih poškodb umrl. Kot so nam povedali njegovi domači, je utrpel hujše poškodbe možganov, umrl pa bi lahko že na kraju dogodka, če ne bi imeli takrat v bližini zabave člani Rdečega križa. Ti so bili takoj pri fantu in mu pomagali do prihoda reševalcev.

