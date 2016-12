Tako težka, da so morali uporabiti delovni stroj

GORIČA VAS – Ob 12.50 so v Goriči vasi v občini Ribnica posredovali gasilci PGD Ribnica in Goriča vas in s tehničnim posegom odstranili ograjo balkona ter z delovnim strojem prepeljali obolelo osebo z veliko telesno maso do reševalnega vozila, s katerim je bila prepeljana v UKC Ljubljana, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.