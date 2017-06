Tako so vlamljali v ponedeljek

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti so bili v ponedeljek obveščeni o šestih vlomih, od tega je v treh primerih ostalo pri poskusu. Kot so sporočili, so neznanci poskušali vlomiti v hišo na Viču, v stanovanje v Šiški in v poslovni prostor v Trbovljah.

V Grosupljem so vlomili v stanovanje, od koder so odtujili denar, nakit in tehnične predmete ter lastnika oškodovali za nekaj sto evrov. Na območju Viča in za Bežigradom pa so vlomili v kleti, od koder so odtujili dve kolesi.