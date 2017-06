Tako so se v Ljubljani okoristili nepridipravi

GROSUPLJE – Ljubljanski policisti so bili v ponedeljek obveščeni o osmih vlomih, od tega je v dveh primerih ostalo pri poskusu.

Kot so sporočili, so neznanci vlomili v hišo v Grosupljem in na Jarški cesti v Ljubljani. V obeh primerih so iz notranjosti odtujili denar.

Na Zaplani so vlomili v bivalni vikend in odtujili več kosov orodja.

Obravnavali so tudi tri vlome v kleti, in sicer dva na območju Bežigrada in enega na Viču. Neznanci so v dveh primerih odtujili kolesa, v enem primeru pa štiri platišča za vozilo znamke BMW.