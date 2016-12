Tako so pomagali otroku, ki ga je zbila na prehodu

ŠKOFJA LOKA – V ponedeljek zgodaj zjutraj je v Škofji Loki voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce in kolesarje trčila v otroka kolesarja, ki je brez zaščitne čelade padel in se huje poškodoval.

Zaradi poškodb njegovo življenje ni ogroženo, so mu pa do prihoda reševalcev pomagali udeleženka nesreče, potnik v njenem vozilu, mimoidoči voznik, ki je z rokami otroku vrat držal v nevtralnem položaju, in policistka.

V hladnem jutru so otroka tudi pokrili z odejo, ga spodbujali, da je ostal buden, policistka pa je do prihoda patrulje zaradi gneče in radovednežev začela še urejati promet in preprečila morebitna nova trčenja.

Po oskrbi so otroka odpeljali v ljubljanski klinični center, o nesreči pa policisti še vodijo postopek, so sporočili iz PU Kranj in ob tem zapisali, da je taka pomoč dolžnostno ravnanje ljudi ob prometni nesreči. Vsakdo mora pomagati, če je treba rešiti človeška življenja ali preprečiti ogrožanje drugih udeležencev cestnega prometa.