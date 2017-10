Tako so podjetje oškodovali za več kot milijon evrov

NOVO MESTO – Novomeški kriminalisti so obravnavali sum storitve kaznivega dejanja in po kriminalistični preiskavi na okrožno državno tožilstvo v Novem mestu podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem po 226. členu KZ-1.

Za upnike gospodarske družbe z območja Bele krajine je s kaznivim dejanjem nastala premoženjska škoda v višini prek milijona evrov. Kazensko so ovadili 52- in 41-letnega osumljenca iz Bele krajine, 29-letnega osumljenca z območja Ljubljane in gospodarsko družbo iz Metlike. Med preiskavo so ugotovili, da je 52-letni moški kot odgovorna oseba družbe iz Bele krajine v dogovoru z 41-letnim moškim v letu 2010 ustanovil novo družbo, registrirano za opravljanje enake dejavnosti, in sicer cestni tovorni promet, in poslovanje prve družbe postopoma prenašal na novo družbo. Na ta način je slabšal premoženjsko stanje družbe, ki ob številnih dolgovih v drugi polovici leta 2011 ni imela več prilivov. Z namenom, da dolgovi ne bi bili plačani, je v začetku leta 2012 celoten poslovni delež prodal 29-letnemu moškemu iz Ljubljane, vedoč, da ta poslovanja ne bo nadaljeval in bodo tako nastali pogoji za izbris družbe. To je bilo na predlog izvršitelja v izvršilni zadevi tudi izvedeno in zato upniki niso bili poplačani.

Upniki so v postopku stečaja nad premoženjem izbrisane družbe priglasili terjatve v višini 1,082.587,78 evra. Čisti poslovni izid nove družbe, od ustanovitve dalje, predstavlja protipravno premoženjsko korist, saj bi morala navedeni dobiček prejeti prva družba, s čimer bi vsaj delno poplačala svoje upnike.

Okrožnemu državnemu tožilstvu v Novem mestu je bila podana pobuda za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi, ki ji je sodišče sledilo in izdalo sklep za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi v višini 127.034 evrov. Za navedeno dejanje se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let, so še sporočili novomeški policisti.