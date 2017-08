Tako jo je tepel, da je izgubila otroka

NOVO MESTO – »Ko sem v sodni dvorani sedela v bližini Amadeja, sem se počutila, kot bi bila še enkrat ustreljena. Grozno! Nič več nočem imeti z njim, nočem ga več videti. Je morilec, hujši kot Silvo Plut, še vedno se ga bojim. Še grozi, da me bo ubil, ko bo prišel na prostost, in da mu ni prav nič žal za to, kar je naredil,« po sojenju na novomeškem sodišču v klepetu ni mogla skriti razočaranja in jeze Saša Šarkezi iz Grosuplja, nekdanja partnerica Amadeja Kovačiča iz največjega novomeškega romskega naselja iz Brezja oziroma Žabjaka. Saša je bila 20. marca letos žrtev streljanja. Od šestih nabojev, ki jih je Amadej, ta je prav na dan sojenja dopolnil 26 let, izstrelil proti njej, je eden končal v njenem hrbtu in le hitremu posredovanju reševalcev gre zahvala, da je še živa, čeprav njeno zdravljenje še vedno ni zaključeno, v kratkem jo spet čaka operacija.

Nosečo jo je tepel

Saša in Amadej sta bila par leto in pol. »Sprva je bilo vse v redu, po treh mesecih pa se je vse spremenilo. Takrat sem zanosila, in ko je za to izvedel, me je začel pretepati. Tepena sem bila vsak drugi dan, grozil pa je meni in moji družini. Ničkolikokrat je rekel, da bo ubil vso mojo družino, zato sem se kljub nasilju vračala k njemu. Raje sem žrtvovala sebe kot svoje najbližje,« je priznala Saša, njena mama Bernarda pa jo je dopolnila, da je bila Saša tepena kljub nosečnosti, kar je sprožilo predčasni porod, rodila je v šestem mesecu nosečnosti, otrok pa je umrl eno uro po porodu, v Bernardinih rokah.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.