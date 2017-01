Tako je preprodajala drogo v Ljubljani

LJUBLJANA – Policisti PP Ljubljana Bežigrad so konec meseca oktobra z zbiranjem obvestil na terenu pridobili podatek, da 34-letna ženska iz okolice Murske Sobote preprodaja prepovedano drogo. Na podlagi nadaljnjega intenzivnega zbiranja informacij in dokazov so pridobili odredbo za hišno preiskavo, ki je bila opravljena konec meseca decembra na območju Murske Sobote, so sporočili iz PU Ljubljana.

Poleg pripomočkov za pakiranje in tehtanje prepovedane droge so zasegli tudi približno 20 kg posušene prepovedane droge konoplje.

Osumljenko bodo kazensko ovadili zaradi suma neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi po I. odstavku 186. člena kazenskega zakonika.