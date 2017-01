Ta ni pri pravi, poglejte, katero potrdilo je ponaredil

MURSKA SOBOTA – Na pomurski avtocesti je bil včeraj obravnavan tujec, ki je uporabljal ponarejene dokumente o tehnični brezhibnosti vozila.

Javni red in mir je bil kršen trikrat na javnih krajih in enkrat v zasebnem prostoru. Kršitelji so se po intervencijah policistov pomirili.

Na območju Gornje Radgone je bil kršitelju zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu zasežen osebni avtomobil.