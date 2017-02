Svojci so iz kuhinje izvlekli opečenega, kljub oživljanju je umrl

GRABE – Zjutraj je ogenj na Štajerskem zajel poljsko kuhinjo , zdaj pa je policija, ki pred kratkim še ni imela podatkov o poškodbah, potrdila, da je ogenj zahteval smrtno žrtev.

Policiji so po telefonu ob 8.15 dejali, da je v vasi Grabe (občina Središče ob Dravi) prišlo do požara v poljski kuhinji. Tja so prihiteli tudi gasilci in reševalci, vendar so še pred njihovim prihodom domači iz goreče kuhinje izvlekli opečenega 84-letnega moškega. Reševalci so poškodovancu nudili pomoč in ga oživljali, vendar je moški na kraju samem umrl.

Po prvih zbranih obvestilih je tuja krivda kot vzrok smrti izključena. Tja so napoteni tudi mariborski kriminalisti in kriminalistični tehniki, ki bodo opravili kriminalistično preiskavo, so sporočili mariborski policisti.