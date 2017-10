Svetila je rdeča luč, a je vseeno šla čez cesto

LJUBLJANA – V torek okrog 19.40 so policiste obvestili o prometni nesreči na Celovški cesti.

Po zbranih obvestilih in ogledu kraja nesreče je znano, da je 68-letna peška hodila po Celovški cesti iz smeri Gasilske ulice proti Tržni ulici. »Ko je prišla do semaforiziranega križišča, je prečkala cestišče, čeprav je na semaforju za pešce gorela rdeča luč. Takrat je iz smeri Drenikove ulice proti Ruski ulici po Celovški cesti pripeljala 27-letna voznica osebnega vozila renault. Ko je na prehodu opazila peško, je začela zmanjševati hitrost in uporabljati hupo, a ji vseeno ni uspelo ustaviti vozila in je vanjo trčila,« poroča PU Ljubljana.

Peško so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, kjer so ugotovili, da je utrpela hude telesne poškodbe.