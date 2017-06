Švercarju tablet leto in sedem mesecev zapora

KRŠKO – Izet Luković vsaj poldrugo leto ne bo potoval v rodno Bosno, ne po tamkajšnje borovnice ne po pomirjevala. Tako dolgo bo namreč v zaporu, ki si ga je prislužil s tihotapljenjem zdravil flormidal. Njega in sina so pred več kot tremi leti na mejnem prehodu Obrežje prijeli z 238 tablicami flormidala, v katerih je bilo 2380 tablet. Sin Adnan, ki sploh ni vedel, da se te reči ne smejo voziti čez mejo, saj se v Bosni dobijo na beli recept, na črnem trgu pa jih je kot listja in trave, jih je za vsak primer le skril pred policisti. Prilepil si jih je okrog pasu, a so jih vseeno odkrili. Sicer pa je sina v tihotapstvo tablet prisilil oče. Tako je namreč na sodišču povedal sin. In če oče kaj reče, ga je pač treba ubogati. Zdravila pa nikakor niso bila predvidena za prodajo, kje pa, doma bi jih sami pozobali oče in drugi člani družine, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Tako bi vse ostalo v družinskem krogu in nikakršnega zaslužkarstva ni bilo v ozadju. Tako sta rekla oče in sin. Adnan doslej še ni bil kaznovan, dejanje je priznal, zato so mu izrekli deset mesecev zapora, ki pa mu ga ne bo treba prestati, če v dveh letih ne bo ponovil kaznivega dejanja.



Oče Izet, ki je, kot pravi, zaradi grozot vojne živčna razvalina, zato mora jemati pomirjevala in uspavala, krivde ni priznal. In dve leti po tem, ko so ju s sinom dobili na meji, se je po enaka zdravila na jug podal sam. Pa spet so ga dobili, čeprav je v kozarcu iz rodne Bosne nosil dišeče borovnice, nabrane v neokrnjeni naravi. A tudi policistom so očitno zadišale in so vtaknili nos v kozarec. Pa spet odkrili flormidal.



Oba postopka so zdaj na sodišču združili in mu za vsako kaznivo dejanje izrekli leto zapora, nato pa določili enotno kazen eno leto in sedem mesecev zapora.