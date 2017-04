Švercal tujce, končal v priporu

TOPOLC – Policijska patrulja PP Ilirska Bistrica je 21. aprila v Topolcu pri Ilirski Bistrici zaustavila vozilo srbske registracije in pri tem ugotovila identiteto 47-letnega voznika, državljana Srbije, ki je v vozilu prevažal 21-letna državljana Turčije in Kosova, 44-letnega državljana Kosova in mladoletnega državljana Turčije.

V postopku so ugotovili, da so vsi tujci, razen voznika, v Slovenijo vstopili ilegalno, medtem ko jim je državljan Srbije pri tem pomagal. Ta je bil zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države priveden k priskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor.

Drugi tujci so bili vrnjeni hrvaškim mejnim organom, so sporočili primorski policisti.