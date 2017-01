Sunek vetra prevrnil renaulta masterja

AJŠEVICA – V torek okrog polnoči so policisti na območju Ajševice obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen 30-letni poljski voznik renaulta masterja. Ta je vozil iz smeri iz Šempasa proti Novi Gorici in je zaradi močnega sunka vetra izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil na bok. Vozilo je ostalo zunaj vozišča, voznik pa ni bil telesno poškodovan.

Zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa (kršitev člena 28a), ki se nanaša na neupoštevanje prometne signalizacije in označuje vremenske razmere, je bila vozniku izrečena globa, prav tako pa je bila globa izrečena tudi pravni osebi, so sporočili iz PU Nova Gorica.