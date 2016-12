Sumljiva pošiljka v podjetju povzročila nemir in strah

CELJE – V torek dopoldne so policiste obvestili, da so v enem od celjskih podjetij prejeli kuverto, v kateri je bil bel prah.

Ob prihodu na kraj dogodka so osebe, ki so bile v stiku s kuverto in z neznano snovjo, fizično ločili od drugih zaposlenih ter v sodelovanju s predstavniki Poklicne gasilske enote Celje izpraznili prostore v pritličju in prvem nadstropju stavbe. Zavarovali so tudi okolico objekta.

Preliminarni testi so v nadaljevanju razkrili, da v prahu ni bilo nevarnih substanc.

Celjski policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost.