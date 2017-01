Sumijo, da je vozil zadet

AJDOVŠČINA – V torek popoldne so policisti na območju Ajdovščine imeli v postopku 19-letnega voznika osebnega avtomobila. Odrejen mu je bil tudi hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi.

Rezultat testa je bil pozitiven, zato so policisti vozniku odredili strokovni pregled, ki je bil opravljen v ZD Ajdovščina. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, če bo analiza njihove sume o drogi potrdila, pa ga čaka še obisk sodišča.