Sumijo, da je s seboj imel heroin

NOVA GORICA – V nedeljo, 23. oktobra 2016, popoldne so policisti v Novi Gorici obravnavali 40-letnega moškega in mu v postopku zasegli zavitek z rjavo prašnato snovjo, za katero so posumili, da je prepovedana droga heroin.

Če bo nadaljnja analiza to potrdila, bodo uvedli hitri postopek zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji prepovedanih drog in prometu z njimi.