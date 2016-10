Sumijo, da gre za drogo

BOVEC – V sredo so policisti v enem od naselij na Bovškem imeli v postopku 23-letnega moškega in mu zasegli manjšo količino posušene zelene rastline, za katero so posumili, da gre za konopljo.

Rastlino so poslali v analizo, in če bo potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo zoper moškega uvedli hitri postopek z odločbo zaradi kršitve določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.