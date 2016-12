Sum na droge, test pozitiven

PORTOROŽ – V soboto ob 5.56 so policisti v Portorožu ustavili voznika osebnega avtomobila, ki jim je v postopku izročil manjšo količino prepovedane konoplje. Izvedli so postopek za prepoznavo znakov, ki so posledica prepovedanih drog, rezultat pa je bil pozitiven.

Vozniku je bil odrejen strokovni pregled, vendar ga je odklonil. Sledila sta hitri postopek in obdolžilni predlog.