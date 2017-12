Sum, da je ponarejen

MURSKA SOBOTA – V četrtek so pomurski policisti obravnavali štiri prometne nesreče, v katerih sta se dve osebi lažje poškodovali, pet kaznivih dejanj, šest kršitev javnega reda in miru, štiri poškodbe vozil na parkirnih prostorih in povoženje divjadi. Na področju kriminalitete so obravnavali dve tatvini goriva na bencinskem servisu, tatvino mobilnega telefona, neomogočanje stika z otrokom in zasegli bankovec za 50 evrov, za katerega se sumi, da je ponarejen.

Javni red in mir je bil kršen štirikrat v zasebnih prostorih in dvakrat na javnem kraju. Kršitelji so se po intervenciji policistov pomirili.