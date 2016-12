Suhec oropal banko, beži s pištolo

POSTOJNA – Tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec sporoča, da so zjutraj oropali banko. Takole je zapisala: »Ob 9.02 smo bili obveščeni o ropu banke v Postojni. Moški je zagrozil uslužbenki, pobral denar, zatem pa pobegnil iz banke. Po prvih podatkih gre za mlajšega moškega bolj suhe postave in visokega približno 170 cm. Na glavi je imel zeleno kapo, okoli ust črn šal, oblečen pa je bil v modro bundo. Verjetno ima pri sebi pištolo.«

Policisti so nemudoma postavili blokadne točke in storilca iščejo. Vse, ki bi imeli kakršno koli informacijo o ropu, prosijo, da to čim prej sporočijo na intervencijsko številko 113.