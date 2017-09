Stroj delavcu poškodoval prst

LJUBLJANA – Ob 12.38 si je v podjetju na Cesti na Brdo na delovnem stroju delavec poškodoval prst.

Na pomoč so odšli reševalci ljubljanske reševalne postaje, ki so poškodovanca imobilizirali in prepeljali v bolnišnico.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.