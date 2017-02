Streljanje na Ptuju, policijski helikopter v lov za moškim

PTUJ – Danes ob 1.25 je bila policija na telefonsko številko 113 obveščena, da je v zasebnem prostoru na območju PP Ptuj prišlo do prepira, med katerim je bilo uporabljeno strelno orožje. Med napadom ni bil nihče poškodovan, storilec pa je zbežal.

Policisti in kriminalisti trenutno izvajajo ogled kraja dejanja. »Naše aktivnosti so sedaj usmerjene v zbiranje obvestil in zavarovanje dokazov za utemeljitev suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zoper življenje in telo,« je sporočil tiskovni predstavnik policije Miran Šadl.

Od storitve dejanja naprej so bile aktivnosti policije usmerjene v prijetje oboroženega osumljenca. Ob tem so uporabili tudi policijski helikopter. Mariborski kriminalisti so še vedno oboroženega osumljenca danes okoli 11. ure prijeli na območju PP Podlehnik. Na podlagi določil zakona o kazenskem postopku so ga tudi pridržali.

Več informacij o kaznivem dejanju bodo predvidoma sporočili v začetku prihodnjega tedna, so sporočili iz PU Maribor.