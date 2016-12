Streljanje na Griču: policija okoliščine še preverja

ČRNOMELJ – Včeraj okoli 17. ure so se po Črnomlju razširile govorice, da je prišlo v vasi Grič do streljanja.

»Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi 23-letni moški izstrelil naboj iz startne pištole. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti so moškemu pištolo zasegli in nadaljujejo ugotavljanje okoliščin dogodka,« so na naša vprašanja odgovorili na PU Novo mesto.

Na dodatno vprašanje, kam je moški streljal in ali je bil kdo ogrožen, je Alenka Drenik odgovorila: »Kot smo zapisali, v dogodku ni bil nihče poškodovan. Okoliščine pa policisti še preverjajo, zato vam več informacij v tem trenutku ne moremo posredovati.«