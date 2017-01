Streljanje na Fužinah

Mervan Šljivar je bil obsojen na šest let zapora. Foto Marko Feist

LJUBLJANA – Za šest let se za rešetke seli 35-letni Mervan Šljivar iz Dola pri Ljubljani, in sicer zaradi poskusa uboja 51-letnega Fadila Ferhatovića. Tako je včeraj sklenil petčlanski sodni senat, ki mu je predsedovala ljubljanska okrožna sodnica Polona Herman. »Očitno senat tako razmišlja,« je Šljivar komentiral odločitev sodišča, saj se, kar je v zaključnih besedah na dolgo in široko obrazložila njegova zagovornica Vlasta Petrucci, ne počuti krivega.

